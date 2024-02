Consulado da Alemanha terá escritório no Parque de Exposições Ney Braga

Em breve, o Parque Ney Braga, sede da Sociedade Rural do Paraná, contará com um escritório do Consulado da Alemanha.





A novidade foi oficializada na noite de quarta-feira (7), durante a cerimônia de posse do novo cônsul honorário da Alemanha em Londrina, Ricardo Neukirchner. Ele sucede Adrian von Treuenfels, que permaneceu no cargo por mais de 20 anos em Rolândia.



Com o objetivo de representar a Alemanha na região, o escritório atuará na integração do comércio, indústria, educação e agronegócio, por meio de parcerias, cooperação, investimentos e programas de estudo.







Para Marcelo Janene El-Kadre, presidente da Sociedade Rural do Paraná, a vinda do escritório para o Parque é extremamente positiva, já que o agronegócio é uma das principais pautas tratadas na relação entre os dois governos.

Segundo Neukirchner, que é também diretor da SRP, o destaque que a região tem no agronegócio mundial cria um ambiente propício para uma aproximação ainda mais estratégica para ambos os países.





“A parceria entre o Consulado Honorário da Alemanha e a Sociedade Rural do Paraná se firmou exatamente para agilizar esse processo no nosso Estado e principalmente no Norte do Paraná, buscando o desenvolvimento regional e incremento de novas tecnologias”, ressalta.





Entre as principais atribuições do escritório estão o oferecimento de serviços consulares como a emissão de passaporte alemão, certidões de casamento, atestados, autenticações e outros documentos.





