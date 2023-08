Corpo de Dom Geraldo Majella será sepultado às 12 horas de segunda-feira

A Arquidiocese de Londrina divulgou a programação do funeral de dom Geraldo Majella Agnelo, arcebispo emérito de São Salvador da Bahia e ex-presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), que morreu aos 89 anos, na manhã deste sábado (26), em Londrina.





Segundo a assessoria de imprensa da Arquidiocese, às oito horas deste domingo (27), o cortejo com o corpo do ex-arcebispo de Londrina deverá sair da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), localizada na Avenida Av. Juscelino Kubitscheck, 2948, e seguir em direção à Catedral Metropolitana de Londrina, no centro da cidade.

A chegada do cortejo à Catedral está prevista para acontecer às nove horas. Na sequência, haverá a Celebração da Palavra, com o arcebispo de Londrina, Dom Geremias Steinmetz. Às 10 horas acontecerá a primeira das 12 missas que serão celebradas a cada duas horas na Catedral, inclusive durante a madrugada.





Na segunda-feira (28), às 10 horas, acontecerá a Missa de exéquias e às 12 horas o corpo de dom Geraldo Majella Agnelo será sepultado na cripta da Catedral, onde foram enterrados o primeiro bispo e arcebispo, dom Geraldo Fernandes Bijos, e o terceiro arcebispo, dom Albano Cavalin.





