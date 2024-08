Cosplays vão circular no Geek Day em shopping de Londrina

Os corredores do Londrina Norte Shopping serão invadidos pelos personagens mais geeks do cinema, dos animes, das séries e desenhos: é que de sexta-feira (16) a domingo (18), vai rolar o Geek Day no Londrina Norte Shopping, com diversas atrações gratuitas, entre elas desfile de cosplay, batalha geek, flashes dance, apresentações de k-pop e até um Meet & Greet com o dublador Marco Ribeiro, que dá voz ao Homem de Ferro e ao Wood (Toy Story).





Para além dos momentos da programação na qual haverá desfile e concurso, os cosplay estão convidados a circularem pelo shopping o tempo todo vestidos com seus personagens.

“Esse é um evento muito importante porque movimenta o turismo em Londrina, além de fixar a cultura pop, mostrando que a nossa cidade é, sim, uma das cidades mais nerds do Brasil”, afirma Moisés Davi Sobral, que é professor de física e cosplay de alguns personagens, como Ikki de Fênix, e o Power Ranger Verde, entre outros.





Ele é um dos apresentadores do evento e se diz animado com a programação. “Todos podem participar, com ou sem cosplay. O importante é se divertir nas inúmeras e mais diferentes e divertidas atividades”, ressalta.

A programação contempla diversas atividades. Na sexta (16), Desfile Cosplay Forfun (18h30), apresentações de k-pop (19h40) e um flash dance com o Matsuri Dance (21h).





No sábado (17), apresentação de Sword Play com o Clã das Nuvens (10h30), taekwondo do Madureira (12h30), Canta Geek (13h30), k-pop (15h), concurso e desfile de cosplay (16h30), batalha geek (18h), premiação cosplay (20h) e Random Dance de k-pop (20h30). Haverá ainda diversas atrações de k-pop no Teatro do Clubinho, além de um Meet & Greet com o dublador Marco Ribeiro.





Os ingressos para o encontro custam R$ 70 e podem ser comprados pelo Sympla.





