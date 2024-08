Décimo quarto título da franquia 'Alien' estreia nos cinemas de Londrina

Dirigido por Fede Álvarez, Alien: Romulus é um thriller de ficção científica que retorna às raízes da franquia de sucesso Alien, o 8º Passageiro (1979). Ambientado entre os eventos do filme de 1979 e Aliens, O Resgate (1986), a trama acompanha um grupo de jovens colonizadores espaciais que se aventuram nas profundezas de uma estação espacial abandonada.

As salas de cinema de Londrina recebem, nesta semana, uma nova leva de estreias que prometem movimentar o público local. Entre as produções, estão lançamentos aguardados pelos londrinenses, incluindo grandes sucessos internacionais e obras nacionais de destaque.





ESTREIA/ANIMAÇÃO

OS INSEPARÁVEIS





Direção: Jérémie Degruson.





Elenco: Eric Judor, Jean-Pascal Zadi, Ana Girardot.





Os Inseparáveis é uma animação dirigida por Jérémie Degruson e é baseada em uma ideia original dos roteiristas indicados ao Oscar por Toy Story. A narrativa entra no mágico mundo dos bonecos de um antigo teatro no Central Park, onde a vida ganha nova forma quando as luzes se apagam.





Entre eles está Don (Dakota West), um sonhador boneco que anseia por explorar o mundo e encontrar sua própria identidade. Ao sair em busca de aventuras, ele cruza o caminho de DJ Doggie Dog (Jordan Baird), um animal de pelúcia com grandes sonhos e talento para se tornar uma estrela do rap.





Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 13h00, 15h20, 17h45.

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 13h20, 15h15.