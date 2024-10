Decoração natalina no lago Igapó será feita pela mesma empresa dos últimos anos em Londrina

A empresa que fez a decoração de Natal no lago Igapó dois, na região sul de Londrina, em 2022 e 2023 também será responsável pela ornamentação deste ano. A Ativa Atacado, que tem sede na cidade, venceu a licitação lançada pela prefeitura após ser a única interessada no certame. A proposta foi de R$ 3,1 milhões, praticamente o mesmo valor máximo previsto no edital . A economia foi de apenas R$ 3,9 mil. O resultado já foi homologado e o contrato formalizado.





A previsão do município é de que os enfeites natalinos no cartão-postal da cidade sejam inaugurados entre o final da primeira quinzena de novembro e o começo da segunda. A estrutura deverá ficar à disposição dos visitantes até a primeira semana de janeiro.





A principal atração segue sendo a passarela de 200 metros de extensão sobre o lago. No meio ficará uma árvore de 28 metros de altura, com uma estrela de três metros na ponta. Embaixo dela terá um presépio rementendo aos personagens relatados na Biblía: Jesus, Maria, José, Anjo, Três Reis Magos, pastores, ovelhas e carneiros. As esculturas terão de 1,30 metro a 1,50 metro.





Ao longo da plataforma, que poderá receber até 200 pessoas ao mesmo tempo, terão 18 anjos luminosos. O projeto ainda prevê dois letreiros com luzes em formato de balão pelos 90 anos de Londrina, que serão celebrados no dia dez de dezembro. Haverá um painel de led holográfico e máquina de bolha de sabão. A reportagem tentou, porém, não conseguiu contato com o representante da empresa. O prazo para montagem é de um mês a partir do recebimento de ordem de serviço emitida pela prefeitura.





CENTRO





No centro, a decoração já ganhou os primeiros adereços. Sob responsabilidade da Londrina Iluminação, a ornamentação na área central teve início há cerca de duas semanas. Uma estrela foi colocada em frente ao chafariz do Calçadão, além de tubos de luzes instalados nas luminárias ao longo da avenida Paraná. "Gosto dessa época do ano, acho que é bonito quando tem cor, deixa o centro mais atraente. Só não pode gastar muito dinheiro público, tem que incentivar a população a engajar também", observou o aposentado Manoel Ribeiro.