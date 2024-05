Defesa Civil de Londrina prorroga até dia 28 arrecadação para a campanha SOS RS

A Compdec (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil) de Londrina prorrogou para até a próxima terça-feira (28) o prazo para o recebimento dos donativos em favor da população do Rio Grande do Sul. Seguirão em funcionamento, até essa data, os cinco pontos de arrecadação espalhados pela cidade.





O órgão vai seguir a arrecadação conforme uma lista informada pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul com itens prioritários para o momento. Cada doador poderá levar aos pontos de coleta cestas básicas, produtos de limpeza, higiene pessoal, leite, leite em pó, fralda geriátrica, ração animal, cobertores e toalhas. Ainda de acordo com essa listagem, fica suspenso o recebimento de roupas.

Até o momento, a Defesa Civil Municipal já enviou para o RS, aproximadamente, 145 toneladas de donativos entregues pela população londrinense. A logística foi realizada graças a empresas voluntárias que transportaram os donativos gratuitamente. Outras 30 toneladas aguardam o envio. Empresas que tenham disponibilidade e interesse em realizar o transporte do restante das doações devem ligar para a Defesa Social através do telefone 3372-4650.