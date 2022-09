Defesa Social fiscaliza 15 imóveis em situação de abandono em Londrina

A GM (Guarda Municipal) de Londrina iniciou, nesta quarta-feira (14), as ações de fiscalização nos imóveis em estado de abandono na cidade, conforme dispõe o artigo 4 do decreto municipal nº 992/2022. As equipes do setor operacional da GM verificaram 15 locais nas regiões leste, norte, oeste e central.





Os guardas municipais encontraram pessoas em situação de rua em apenas dois endereços. No primeiro, na esquina da Rua Belém com a Rua Bahia, havia oito homens e quatro mulheres. Já no segundo, localizado no início da Avenida Santos Dumont, havia um homem.

Em um dos endereços da região central, as equipes conversaram com um morador vizinho de um dos imóveis, Mário José Ribeiro, que agradeceu a presença. “Isso [fiscalização] é muito bom, pois essa casa está abandonada há muito tempo. Já encontramos gambás e ratos aqui”, contou.



