Defesa Social reforçará segurança em 43 locais de votação no domingo

A Guarda Municipal de Londrina vai intensificar neste domingo (2) a segurança de 43 locais de votação, sediados em escolas municipais das regiões leste, oeste, sul e central. Cerca de 74 guardas municipais estão escalados para permanecer nos 43 pontos das 7h30 às 17h30, até a retirada das urnas. Equipes em viaturas também reforçarão a segurança por meio de rondas preventivas, inclusive na zona rural.





A ação, que inclui as demais forças de segurança pública, atende solicitação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e tem como principal objetivo contribuir para a tranquilidade de eleitores e agentes que atuarão no pleito eleitoral. Desde o dia 17 de setembro, as equipes da Guarda Municipal intensificam o patrulhamento preventivo, durante o dia e à noite, na sede do TRE, localizada na Rua Governador Parigot de Souza, 231, Centro Cívico.

Garantida pela legislação, a prestação de apoio aos outros órgãos é uma das principais atividades promovidas pela Guarda Municipal de Londrina. E, de acordo com o secretário municipal de Defesa Social, coronel Pedro Ramos, todas as ações de segurança visam garantir o direito do cidadão ao voto.