Delegacia Cidadã será construída em terreno que tem ocupação irregular

Enquanto avança com a licitação para construir a Delegacia Cidadã em Londrina, o Governo do Estado terá que resolver outro problema.





O terreno escolhido para receber a estrutura – na esquina da avenida Luigi Amorese com a avenida Universo, na zona oeste – tem uma ocupação irregular. Barracos foram montados no espaço com pedaços de madeiras e lonas. Além disso, a área acumula muito lixo, principalmente restos de materiais de construção.



Quatro famílias vivem no lugar há cerca de dez meses, no entanto, algumas pessoas vão apenas para passar a noite. Ao todo, aproximadamente dez pessoas em situação de rua ou que não têm um teto ficam no terreno, localizado próximo à BR-369 e ao Terminal da Zona Oeste.





“A polícia veio aqui nesta quarta-feira (30) e avisou que teríamos que sair em duas semanas. Aceitamos, porque não dá para bater de frente com a polícia”, afirmou um morador, que preferiu não ser identificado.

De acordo os acampados no local, servidores da secretaria municipal de Assistência Social costumam acompanhá-los as quintas-feiras.





A intenção é relatar a situação na próxima visita. “Já esperava que um dia isso (ter que sair) iria acontecer”, comentou outro morador. “Vivemos de doações e teremos que voltar para a rua.”





A reportagem procurou a assessoria da Sesp (Secretaria de Estado da Segurança Pública) por duas vezes, entretanto, não obteve resposta até a finalização da matéria.





