Dia da Sergipe reúne atrações e serviços gratuitos para a população neste sábado

Um dos maiores eventos de rua do Calendário Oficial do Paraná, o Dia da Sergipe é uma tradição em Londrina que já ganhou o coração da população. Organizado pelo Núcleo da Rua Sergipe do Programa Empreender da ACIL (Associação Comercial e Industrial de Londrina), a 12ª edição do Dia da Sergipe será realizada neste sábado (16), a partir das 9 horas.







A expectativa é de que passem pelo evento mais de 50 mil pessoas. Ao todo serão cinco quadras de serviços gratuitos ofertados por diferentes entidades e instituições para a comunidade presente, desde cuidados com a beleza e saúde, recreação para crianças até orientação sobre diversos assuntos.

O público terá acesso a corte de cabelo, aferição de pressão e glicemia, maquiagem, esmaltação, avaliação nutricional, conscientização da causa animal, intermediação de vagas de emprego, orientações sobre seguro desemprego e carteira de trabalho digital, atendimento ao MEI com a Sala do Empreendedor, orientação empresarial através do Empreenda+ Londrina e muito mais.





A programação cultural será realizada na Tenda da ACIL, a partir das 10 horas, com Lu Viola, Grupo Bom Odori, Banda Marcial do Colégio Marcelino Champagnat, Seven Hachi, e Ordem da Tormenta, com apresentação de Swordplay e Cosplay Realm encerrando a programação cultural com um mini concurso de Cosplay.

Para Angelo Pamplona, presidente da ACIL e empresário da R. Sergipe, o evento é sim uma oportunidade de movimentar o comércio dessa região, mas principalmente de celebrar uma rua tão importante para a história e economia da cidade. “O Dia da Sergipe é um evento para toda a família londrinense, é um ambiente tranquilo, seguro e saudável. Vale a pena prestigiar a programação cultural, usufruir dos serviços ofertados pelas entidades e instituições apoiadoras e ainda consumir no comércio local”, destaca.





O Dia da Sergipe conta com o apoio de instituições públicas e privadas, incluindo a ACIL, Fecomércio, SESC, Senac, Sincoval, Sindióptica, Sebrae, Prefeitura de Londrina, Senai, Sesi, PUCPR, Sala do Empreendedor, Unicesumar, UEL, CMTU, Pitágoras/Unopar, Cohab, Sanepar e Governo do Paraná, além diversas empresas e empresários parceiros.

SERVIÇO - Dia da Sergipe

Data: 16 de setembro (sábado)

Horário: a partir das 9 horas

Local: R. Sergipe de Londrina, entre a R. Minas Gerais e a R. Hugo Cabral.

Grátis