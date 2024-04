Dois meses depois de publicação do edital, obra da UPA Sol em Londrina segue em aberto

Dois meses desde que foi lançada, a licitação para reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do jardim do Sol, na zona oeste de Londrina, ainda é motivo de imbróglio. Após as empresas não apresentarem os documentos exigidos, sendo aberto prazo para regularizarem, a empreiteira - de Santana de Parnaíba (SP) - que apresentou a melhor proposta, e saiu na frente para assumir os serviços, foi desclassificada na fase de habilitação por problemas na documentação.





Com isso, a segunda colocada foi chamada e declarada vencedora. A Regional Planejamentos, que tem sede na cidade, inscreveu um montante de R$ 1,6 milhão, sendo praticamente o mesmo valor do edital. “Estamos na fase de apresentação de recurso frente à decisão que desclassificou a primeira colocada e levou (a chamar) a segunda”, detalhou o secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti.

O período de apresentação de recurso venceu na quarta-feira (10) e o de contrarrazões vai até segunda-feira (15). Esta é a terceira vez que o município tenta contratar uma empreiteira para promover melhorias na unidade. O primeiro certame foi suspenso em setembro do ano passado para correção na planilha de custos. O segundo deu fracassado, em novembro, após as empresas interessadas na obra serem “reprovadas” por não atenderem os requisitos do edital.





