Duplicação de avenida entre Londrina e Cambé é concluída

Mais uma importante avenida foi duplicada e restaurada pela Prefeitura de Londrina. Localizada no jardim Sabará, na divisa com Cambé (Região Metropolitana de Londrina), a avenida Paulo Novaes da Silveira recebeu melhorias em um trecho de 600 metros, desde a rua Vital Ferreira Chagas até a Rodovia Celso Garcia Cid (PR-445).







O trânsito na área onde a obra foi executada já estava 100% liberado desde o final de dezembro, e agora há um complemento a ser concluído, em uma entrada de calçada para um terreno. Assim, a finalização da obra deverá ocorrer antes do prazo final estipulado por contrato, que era até o dia 28 de fevereiro de 2024.

Publicidade

Publicidade





A área total de execução da obra foi de 4.472 m² em pavimentação, com total de cerca de 559 toneladas de massa asfáltica. Além deste trabalho de dilatação da via em pista dupla, foram construídas calçadas com piso tátil e guias rebaixadas e instaladas nova sinalização viária, entre outros complementos.





Em calçadas implantadas, o total realizado foi de cerca de 550 metros, sendo que antes este trecho não contava com passeio público em quase toda a sua extensão.

Publicidade





O sistema de drenagem de águas pluviais foi outro ponto de atenção neste projeto, que ampliou as galerias deste ramal, contribuindo para uma vazão adequada na captação das chuvas naquela localidade. As novas tubulações de galerias pluviais somam 375 metros de instalações.





Este conjunto de intervenções veio para melhorar a qualidade da pista e a mobilidade urbana em uma área da região oeste que interliga Londrina e Cambé, e por onde milhares de pessoas trafegam diariamente.





Além de permitir maior fluidez de veículos, tendo passagem também do transporte público, a obra traz mais segurança e conforto aos usuários.







O investimento foi de R$ 1,8 milhão, aproximadamente, para a execução de todas as atividades, feitas pela empresa Tomelleri Engenharia, com recursos viabilizados por meio da linha de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público (Finisa), da Caixa Econômica Federal.