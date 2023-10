Edital para decoração natalina no Igapó é publicado com valor máximo de R$ 3,3 milhões

As empresas interessadas em assumir a decoração natalina no lago Igapó dois, na zona sul de Londrina, terão até o dia 20 de outubro para apresentar as propostas.





O Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) publicou nesta semana o edital de licitação, que tem valor máximo de R$ 3,3 milhões, montante inferior aos R$ 4 milhões previstos pelo próprio instituo no mês passado, quando apresentou o projeto para a festa deste ano.

O dinheiro será utilizado, principalmente, para a instalação de uma passarela flutuante sobre o lago, como aconteceu no ano passado, com área mínima de 660 metros quadrados, além do “aluguel” de uma árvore de Natal com micro lâmpadas com altura mínima de 27 metros, que ficará sobre a plataforma.





A contratada deverá realizar a colocação e manutenção durante todo o período do evento, com a passarela tendo guarda-corpo, item de segurança que inicialmente não foi colocado no ano passado, o que atrasou a liberação do Corpo de Bombeiros.

Ao longo do percurso de travessia deverá ter à disposição um sistema de som ambiente que reproduza músicas natalinas.





A decoração no Igapó ainda contempla oito flores de lótus, um letreiro 2023 e outro 2024, 33 cometas de led com estrela, quatro canhões de luz e 84 refletores. A entrada e saída das pessoas será feita por meio de controle com catracas, com previsão de até 200 visitantes simultâneos na passarela.





Durante o evento, que deverá acontecer de 15 de novembro a 13 de janeiro, a terceirizada terá que dispor de brigadistas e seguranças particulares. A decoração de 2022 custou cerca de R$ 5 milhões somando toda a cidade e foi custeada pela prefeitura.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: