Em ato nesta quarta, docentes e técnicos do IFPR Londrina cobram reposição salarial e plano de carreira

Os docentes e técnicos do campus de Londrina do IFPR (Instituto Federal do Paraná) fizeram um ato para cobrar reposição salarial e plano de carreira para os profissionais na tarde desta quarta-feira (3). Com perdas salariais de 35% para docentes e 40% para técnicos, os profissionais querem a recomposição de pelo menos 9% já para 2024 e mais 6,05% a partir de 2025, além do plano de carreira.





Professor de sociologia do campus de Londrina do IFPR e diretor de carreira docente do Sindiedutec (Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná), Rogério Marlier explica que a data marca uma mobilização nacional entre todos os campi do IF para dar início a greve de docentes e técnicos. Em Londrina, o Instituto Federal já está em greve desde 25 de março com mais de 80% de aprovação entre docentes e técnicos. Dentre os 26 campi do Paraná, 22 já estão em greve.

A mobilização está tomando forma, segundo ele, por conta da defasagem salarial de mais de 40% para técnicos e de cerca de 35% para docentes. Entre 2016 e 2022, os salários dos trabalhadores da educação da esfera federal não tiveram um reajuste de acordo com a inflação. No ano passado, Marlier ressalta que o governo federal propôs um reajuste emergencial de 9% para todas as categorias, que foi pago.





Em dezembro, uma nova proposta feita deixaria os professores sem reajuste em 2024 e, entre 2025 e 2026, seria aplicada uma recomposição de 9% (4,5% em cada ano). “O salário do professor está abaixo do piso nacional do magistério, que foi implementado em 2008”, explica, citando que um professor recebe em torno de R$ 3.500.





Como as mesas de debate entre os sindicatos, o MEC (Ministério da Educação) e o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) ainda estão em andamento, a expectativa do docente é que até até maio o governo federal encaminhe uma proposta de reajuste ainda para esse ano. Na contraproposta encaminhada pelas entidades, o reajuste seria de 9% já para 2024 e 6,05% a partir de 2025 para a carreira docente, equiparando ao piso nacional do magistério, e a reestruturação da carreira dos técnicos.