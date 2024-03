Em julgamento de 12 horas, réus por transfeminicídio são condenados em Londrina

Em um julgamento que durou quase 12 horas, os réus Anderson Aparecido dos Santos Pires e Kenny Roger Fioravante Pereira, acusados pelo homicídio qualificado de Scarlety Mastroiany e pela tentativa de homicídio de Bianca Duarte, foram condenados pelos jurados a 12 anos e 6 anos de reclusão, respectivamente.





O Néias - Observatório de Feminicídios de Londrina acompanhou o julgamento, que aconteceu nesta terça-feira (26), e afirma que a transfobia foi um problema presente ao longo das 12 horas.

"Uma mulher morta, outra agredida. O corpo de Scarlety caído na rua, sem vida, não foi suficiente para preservá-la de nova agressão motivada pela transfobia – desta vez, no Tribunal do Júri da Comarca de Londrina. Nem para garantir a Bianca, a vítima sobrevivente, o direito a ter sua voz validada sem precisar discorrer sobre sua estrutura familiar e qualificação profissional", descreve.





De acordo com o Observatório, a dignidade de Scarlety foi posta em xeque e violentada durante o julgamento, embora os réus fossem os dois homens acusados pelos crimes.

"A transfobia marcou toda a sessão, com desrespeito ao prenome e identidade de gênero da vítima fatal. Scarlety raramente foi tratada pelo nome social com o qual se identificava, e expressões como “os travestis” - no masculino - foram utilizadas tanto por defensores quanto por acusadores", declara Néias.