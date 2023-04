Empresários alegam prejuízos com obra da trincheira e fecham as portas

“Sobrevivemos a uma pandemia (de Covid-19) nesse endereço, mas infelizmente não sobrevivemos a essa obra”.





O desabafo é de Eliane Roza, gerente de uma papelaria na avenida Rio Branco, na área central de Londrina, a poucos metros do cruzamento com a avenida Leste-Oeste, onde desde janeiro de 2020 está sendo construída uma trincheira.

A empresa fechará as portas no lugar no próximo dia dez após três anos de funcionamento. O aviso, inclusive, já foi colocado na porta e a estrutura interna está sendo desmontada.





A alegação para a medida drástica foi a queda de 70% dos clientes nos últimos meses por conta dos transtornos gerados pela obra. Nem o período de início de ano letivo alavancou as vendas.

“Viemos tentando de várias formas (manter), tirando recursos de outros lugares, mas não tivemos sucesso. Reduzimos alguns itens, mudamos estratégias, porém, a única solução neste momento foi fechar a loja. É muito triste, temos funcionários que não teremos como remanejar”, lamentou.





A papelaria manterá as lojas da avenida Tiradentes, na zona oeste, e em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).

Este é o segundo comércio que anuncia o fim das atividades em menos de uma semana justificando problemas com a construção da trincheira, que deveria ter ficado pronta em janeiro deste ano, entretanto, a prefeitura autorizou aditivo de seis meses, prazo que a empresa responsável já avisou que não conseguirá cumprir.





A empreiteira precisará de, no mínimo, mais três meses, como informou em reunião com representantes do município.





A proprietária de uma oficina mecânica localizada na Leste-Oeste, bem em frente à obra, relatou que o estabelecimento ficou praticamente ilhado, impedido a chegada de clientes.





