Escolas municipais de Londrina promovem ação permanente contra a dengue

Comprometida com a formação teórica e prática dos alunos, a rede municipal de ensino em Londrina segue ativa no combate à dengue. Na sala de aula e em atividades de estudo de campo, estudantes de todos os anos escolares observam e colocam em ação atitudes em favor de toda a comunidade.





Assim, o que é aprendido não fica só no mundo das ideias, mas é aplicado no cotidiano dos pequenos cidadãos, cientes de que um simples recipiente ao relento, pode se transformar em um criadouro do mosquitos e provocar danos sérios à saúde e até levar à morte.

Feito verdadeiros agentes da informação, os estudantes do município também se abastecem de conhecimento e, atualizados, difundem a real situação em Londrina em um compromisso de alerta, conscientização e também de saúde pública, pois compreendem os prejuízos oriundos de tantas pessoas afastadas de seus trabalhos e em tratamento das sequelas de uma doença passível de ser evitada.





Recente exemplo de combate é a produção de redações de alunos da Escola Municipal Francisco Pereira de Almeida Junior, região leste de Londrina. Fruto de esclarecimentos e uma busca incansável pela mudança de comportamento da população, os alunos cumprem um papel relevante na sociedade.

A unidade tem como diretora Luciane Lopes Carvalho Martins, como diretor auxiliar Wagner Wenseslau Almirão e as coordenadoras pedagógicas são: Sarita Angeli, Rafaela Ragazzi e Giselle Rosa





Por meio da atividade proposta pelas professoras Elaine Menezes Bueno e Eva Marcondes da Silva, do 5º ano do Ensino Fundamental I, um estudo prévio com conversas, aulas expositivas, leitura de reportagens de jornal, foi possível provocar questionamentos e ações.





