Esquadrilha da Fumaça: apresentação reúne público em Londrina

Bastante apreciado, o céu de Londrina teve um motivo a mais para ganhar olhares no domingo (14), Dia dos Pais. A cidade foi uma das escolhidas pela Esquadrilha da Fumaça - que em 2022 completa 70 anos, para demonstração dos Super Tucanos. Com uma relação bem longeva com os “fumaceiros" - esta foi a 21ª vez que a população da cidade e da região prestigiou a Esquadrilha.

A agenda de demonstrações da Esquadrilha da Fumaça começou a ser cumprida em São Carlos, na sexta-feira (12), no Observatório da Ufscar (Universidade Federal de São Carlos). No sábado (13), ainda no interior paulista, a cidade de Sorocaba recebeu os Super Tucanos da Fumaça no Parque do Paço Municipal. A programação segue nesta segunda-feira (15), às 16h, quando os aviões estarão em Araguari (MG), no Parque de Exposições Ministro Rondon Pacheco.





Saiba mais na Folha de Londrina.