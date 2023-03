ExpoLondrina começa na próxima semana; confira as novidades do evento

A 61ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, agendada para acontecer de 6 a 16 de abril no Parque Governador Ney Braga, em Londrina (PR), traz novidades aos participantes.







As informações foram apresentadas pela diretoria da Sociedade Rural do Paraná, realizadora do evento, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (26).

Neste ano, a SRP exalta como tema da ExpoLondrina a aproximação do campo com a cidade. O intuito é mostrar aos visitantes como essa integração com o setor agro dá vida a toda a cadeia produtiva, como comércio, indústria e serviços.





A programação contemplará intensa agenda técnica voltada aos produtores rurais com temáticas que abrangem cultivos, tecnologia, sustentabilidade, eventos equestres, leilões, área comercial e industrial com lançamentos e exposições de veículos, máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, além de Praça Gastronômica, Parque de Diversões, shows e rodeio.

Na última edição, a ExpoLondrina recebeu mais de 500 mil visitantes, movimentando cerca de R$ 1,5 bilhão em negócios. Cerca de sete mil empregos diretos e indiretos são gerados durante o evento.





EXPO PARQUE

Uma das novidades para a ExpoLondrina 2023 é a venda dos ingressos Expo Parque, que dá acesso ao Parque Governador Ney Braga, também no formato on-line. Anteriormente, os visitantes adquiriam suas entradas em pontos de vendas físicos localizados no Ney Braga, durante os dias da Exposição.





O novo modelo de vendas tem o objetivo de proporcionar mais conforto, comodidade e agilidade, além de evitar longas filas de espera do público.

Na segunda, terça-feira e sexta-feira santa, o valor será de R$ 16 para entrada inteira e R$ 8 meia-entrada. De quarta-feira a domingo será R$ 24 para entrada inteira e R$ 12 para meia-entrada.





As vendas on-line do Expo Parque começaram em março no site www.expolondrina.com.br.

ESTACIONAMENTO





Outra novidade desta edição é a automatização dos três estacionamentos oficiais do Parque Ney Braga, visando reforçar a segurança e oferecer mais agilidade aos seus visitantes.

Através da parceria entre Sociedade Rural do Paraná e Estacenter Parking, as entradas contarão com equipamentos de ponta como câmeras com leituras de placas e terminais de pagamento com autoatendimentos integrados.





Esse sistema vai permitir ainda a gestão completa do estacionamento em tempo real, possibilitando o atendimento tecnológico de forma totalmente remota.

As três entradas oficiais do Parque Governador Ney Braga acontecem na esquina da marginal da Avenida Tiradentes, na lateral do Parque na Rua Deputado Ardinal Ribas e pelo acesso da PR-445.





PARQUE ON-LINE





Pensando em proporcionar diferentes experiências e uma verdadeira rede de conexão para visitantes e expositores da ExpoLondrina, a Sociedade Rural do Paraná lança um projeto inédito, em parceria com a empresa Mobiw, de acesso à internet Wi-Fi de ultra velocidade em todos os pontos do Parque Ney Braga.





Através da infraestrutura será possível fazer reuniões e transmissões online, baixar vídeos de alta resolução, entre outras atividades que pedem uma conexão de excelência.







O WiFi Rural não se limitará aos 11 dias da Expo, mas estará presente no Parque durante todo o ano para atender sócios da SRP, visitantes e eventos.





Para ter acesso à rede de ultra velocidade, o valor para visitantes da ExpoLondrina é de R$ 10 reais, válido por 12 horas. É possível adquirir a internet de forma antecipada através do site www.expolondrina.com.br, a partir de 30 de janeiro.





Para o visitante que já estiver dentro do Parque basta acessar a rede de seu celular e selecionar a opção WiFi Rural. O pagamento pode ser via cartão de crédito ou Pix. Já durante a Expô, é possível adquirir a internet diretamente no Estande de Vendas ou com vendedores espalhados pelo Parque.





PAVILHÃO SMART AGRO





O Pavilhão Smart Agro promete ser o celeiro da inovação durante a ExpoLondrina 2023, com apresentações e demonstrações de tecnologias aplicadas ao agronegócio. A atividade retorna à programação ainda mais robusta, ocupando todos os dois mil metros quadrados do Pavilhão Nacional.





No espaço, empresas e instituições apresentam ideias e projetos inovadores e tecnológicos para o agronegócio e outros setores da economia.





O local também será preparado para dar continuidade à missão da Sociedade Rural do Paraná de aproximar a nova geração do agronegócio, através de debates sobre o Multiverso, robótica e outras tecnologias.





O Challenge Smart Agro já tem dada agendada: 8 e 9 de abril. Trata-se de um desafio de inovação aberta que conecta startups a grandes empresas e investidores. Ao todo, 40 startups devem participar da rodada.





Já o Hackathon Smart Agro acontece no segundo fim de semana da ExpoLondrina, nos dias 15 e 16 de abril. Os participantes recebem como missão desenvolver tecnologias, soluções inéditas e criativas com foco nos desafios tecnológicos do agronegócio.





PARQUE DE DIVERSÕES





Com mais de 30 atrações, o Vitinho Park retorna à ExpoLondrina para proporcionar emoção e alegria para toda a família. Para quem gosta de aventura e adrenalina, o Parque de Diversões traz como novidade a montanha russa roller coaster com looping, digna de causar frio na barriga.





A Roda Gigante de 32 metros de altura, considerada a maior Roda itinerante da América Latina, retorna ao Ney Braga neste ano e promete ser um dos brinquedos mais visitados.





A Torre em queda livre, conhecida como a maior do continente latino-americano devido aos seus 40 metros de altura, também é presença garantida.





O parque de diversões ainda contará com atrações como Super Crazy Dance, Extreme, Taga Disco, Kamikaze e o labirinto Jumbo Circus.





PRAÇA GASTRONÔMICA





Uma explosão de sabores para atender a todos os tipos de paladares. A cada ano, a Praça Gastronômica da ExpoLondrina renova sua tradição de oferecer ao público um variado cardápio que vai desde espetinho, pastel e maçã do amor, até os mais elaborados sanduíches de pernil e pratos à la carte.





Por todo o Parque é possível garantir uma boa refeição. A Praça Gastronômica contempla restaurantes, barracas tradicionais, food trucks, além da animada Vila Gastronômica, com sua estrutura climatizada e shows ao vivo, e da Expo Sabores, que reúne frutas exóticas e produtos artesanais.