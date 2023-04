ExpoLondrina faz ocupação de hotéis próximos ao parque chegar a quase 100%

A ExpoLondrina 2023 está fazendo com que hotéis mais próximos do Parque de Exposições Ney Braga fiquem repletos de hóspedes, fazendo com que a ocupação oscile entre 90% e 100%.





A afirmação é do presidente do SindHoteis (Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Londrina e Região), Amauri Buosi.

Publicidade

Publicidade





“A situação está ótima. O ideal seria que a ocupação dos hotéis em Londrina fosse assim o ano inteiro. A cidade precisa de mais eventos similares a este durante o ano”, declarou.





Ele relatou que o tíquete médio de gastos gira em torno de R$ 250, valor que pode aumentar se a pessoa for aos shows da ExpoLondrina.

Publicidade





Buosi, que é proprietário da lanchonete Água Viva, percebeu que muitas pessoas que vão à Exposição acabam frequentando o seu estabelecimento após visitar o parque.





“A gente percebe pelas vestimentas das pessoas. Elas acabam fazendo um lanche aqui. A gente percebe que o movimento aumentou”, declarou.





“O pessoal acaba extrapolando a ExpoLondrina e vai para outros lugares da cidade, para visitar”, enaltecendo que isso é bom para movimentar a cidade. “A gente percebe que vem muita gente de fora”, declarou.