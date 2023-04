ExpoLondrina: shows do agronejo ao pop neste fim de semana

Muitas emoções. O fim de semana de Páscoa tem também atrações musicais na cidade graças à ExpoLondrina.





Com um palco renovado o público poderá prestigiar artistas que seguem entre os mais queridos. No sábado (8), tem Zé Neto e Cristiano, Malifoo e Ana Castela; no domingo (9), a Turma do Pagode e Dilsinho.

Publicidade

Publicidade





Com identidade, o estilo sertanejo agrega tradição, com a apresentação da dupla Zé Neto & Cristiano.





Com uma carreira consolidada, o hit "Largado às Traças” bateu a marca de 1 milhão de visualizações em menos de 24 horas no ar. "Meu orgulho caiu quando subiu o álcool / Aí deu ruim pra mim / E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar / O chifre no asfalto, é o que traz a cantoria."

Publicidade





Surgida em São José do Rio Preto/ SP, a dupla Zé Neto & Cristiano recebeu indicações a vários prêmios, incluindo o Troféu Imprensa e o Grammy Latino, também se tornando uma das duplas sertanejas de maior sucesso comercial do Brasil.





Amigos de infância e criados na zona rural, contam na biografia que a infância compartilhada e a paixão pela música os uniram.





"Sob influência, Zé Neto desde criança esteve envolvido com a música sertaneja, já Cristiano começou carreira na música gospel. Vários hits como "Festa do Cabide", "Tem que ter pegada" e "Clube dos solteiros" também estão na memória dos fãs que acompanham a trajetória da banda.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: