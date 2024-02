ExpoLondrina tem fila de espera na maioria dos setores comerciais

A 62ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, que ocorre de 5 a 14 de abril, soma um grande número de empresas na fila de espera em diversos setores comerciais - como Maquinários e Implementos Agrícolas, Expo Sabores, Automobilístico, Pet/Vet e Restaurantes -, demonstrando sua relevância para movimentar os negócios da região e o reconhecimento que mantém no cenário agropecuário nacional.







Poucas áreas comerciais ainda contam com espaços disponíveis para locação. São eles: Expo Varejo (95% comercializado), Smart Agro (85% comercializado), Alimentação (98% comercializado) e Smart Farm (10 espaços disponíveis).



Publicidade

Publicidade





Atraindo anualmente meio milhão de visitantes e expositores de todo o país, o evento consolidou sua posição como um ponto de encontro estratégico para marcas multissetoriais. Participam da edição de 2024 cerca de 300 empresas de diversos segmentos, como concessionárias de veículos, maquinários e implementos agrícolas, varejo, gastronomia, mídia e agências bancárias, que ocuparão mais de 200 mil metros quadrados do Parque Ney Braga.







"Temos acompanhado ano a ano uma procura cada vez maior de marcas interessadas em participar do evento. A demanda tem superado nossas expectativas e a capacidade máxima vem sendo atingida cada vez mais rápido. Embora seja difícil não poder atender a todos, celebramos a grandeza do evento que reflete no desenvolvimento de toda a macrorregião. Sem os expositores, a Expo com certeza não seria como é, então a resposta positiva, evidenciada pela fila de espera em muitos setores, faltando ainda 50 dias para o evento, nos enche de orgulho. Da nossa parte, seguimos comprometidos em proporcionar uma experiência cada vez melhor para todos", afirma o diretor Comercial da Sociedade Rural do Paraná, Nivaldo Benvenho.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: