Família de londrinense de 15 anos corre contra o tempo para custear transplante de rim

Jovem e com toda uma vida pela frente, Bruno Abreu Silva, de apenas 15 anos, está lutando contra o tempo para arrecadar fundos para custear um transplante de rim. Há cinco anos, o adolescente foi diagnosticado com um tumor cerebral com metástase no intestino e nos ossos.





Por conta da doença, precisa passar por um transplante de rim e, na sequência, pela cirurgia para a retirada do tumor. Até o momento, a família já conseguiu doações para custear o procedimento e parte da internação, mas ainda faltam R$ 50 mil.

Pai de Bruno, o trabalhador rural Edvaldo Guimarães Silva, 49, explica que o diagnóstico veio em 2019. Aos 10 anos, o jovem começou a sentir fortes dores na lateral do corpo e teve um quadro de desmaio. Na época, a família, que vivia em Teresina (PI), procurou o médico. Bruno foi diagnosticado com um tumor cerebral de grau 4 com metástase no intestino e nos ossos.





Em busca de tratamento, a família foi para São Paulo, onde o jovem passou por sessões de quimioterapia e outras intervenções. Pelo fato de o tratamento ter iniciado de forma rápida, o jovem não teve os membros inferiores atrofiados, mas as dores fazem com que ele precise de cadeira de rodas.

Natural de Santa Mariana (Norte Pioneiro), Silva conta que a esposa morreu durante a estadia em São Paulo, o que motivou o retorno da família para sua terra natal após a conclusão da fase inicial do tratamento.





Agora, com o tumor cerebral regredindo de tamanho, é o momento ideal para fazer a retirada do câncer do cérebro. Entretanto, pelo fato de a metástase no intestino ter atacado os rins, Bruno precisa passar por transplante do órgão antes da retirada do tumor.





