Famílias aproveitam a tarde no parque de diversões da ExpoLondrina 2024

Sara Ronchi, Davi Ronchi e João Ronchi / Foto: Josiel Aparecido - Estagiário do Bonde Publicidade

De acordo com a administração do parque de diversões, a novidade para o público infantil deste ano é o Mr. Chaplin, que é um labirinto maluco com vários obstáculos.

A família de Arapongas aproveitou o passeio na Expo. O pai das meninas de 10 e 5 anos, Jeferson Policarpo disse que as duas foram no Mr. Chaplin (Casa Maluca) e amaram a novidade deste ano. ''Elas foram na montanha russa, mr. chaplin, aviãozinho, agora querem ir no bate-bate. Estamos aproveitando a tarde'', explicou. Publicidade



Esposa e filhas de Jeferson / Foto: Josiel Aparecido - Estagiário do Bonde

Os brinquedos mais radicais são: Kamikaze que deixa as pessoas de cabeça para baixo, o Booster com giros de 360° a mais de 100km/h, Fly Zone, Shock Tower (torre), que tem queda livre de 40 metros de altura, a clássica Montanha Russa, além do Extreme. Publicidade

Quem não teve coragem de ir no Kamikaze foi o Natã Felipe de 10 anos, que estava acompanhado de sua mãe e de uma amiga da família, a Daniele Pascoal, que veio de Cambé para prestigiar a festa. ''Andamos no Barco Viking, que deu frio na barriga. Na Montanha Russa tenho coragem, mas no Kamikaze, não'', comentou Natã.

Além de Natã, Daniele estava aproveitando também as atrações e revelou qual seria o próximo brinquedo que iriam. ''Sou amiga da família e estou acompanhando o Natã e a mãe dele que são de Londrina. Já andamos no bate bate, agora iremos no crazy dance.'' Publicidade

Cássio Rossi que havia acabado de chegar no parque encarou logo de cara o Extreme, porém ele reclamou do tempo de duração da atração. ''Achei emocionante, a sensação é boa, apesar de não ser tão radical. Ele é muito rápido, acredito que eles colocam uma volta muito pequena, deveria ter uma volta com uma maior duração'', pontuou Cássio.





Brinquedo Extreme (média de 1 minuto de duração) / Foto: Josiel Aparecido - Estagiário Portal Bonde Publicidade

Valores do ingresso

O ingresso individual custa R$ 15, o combo com quatro brinquedos sai por R$ 50. Roda-gigante, Fly Zone e Booster custam R$ 20 (não entram no combo). Publicidade

Horário de funcionamento do parque de diversões

Na quinta, sexta e domingo funcionam a partir das 10h. No sábado a partir das 13h. O encerramento depende de como está o movimento de cada dia.





*Sob supervisão de Fernanda Circhia



LEIA TAMBÉM:



Conheça as quatro maiores rodas-gigantes do Brasil O Brasil possuí quatro rodas-gigantes imponentes com uma altura considerada e que são parecidas com aquelas famosas de outros países, como a London Eye de Londres por exemplo. O Portal Bonde preparou uma lista com as 4 maiores rodas-gigantes.