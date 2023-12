Fazenda libera recurso para desapropriação de terreno para construção do terminal metropolitano em Londrina

A secretaria de Estado da Fazenda liberou os R$ 19 milhões necessários para a desapropriação do terreno que fica na esquina da avenida Leste-Oeste com a rua Bahia, no centro de Londrina, onde será construído o terminal metropolitano. O recurso está à disposição da secretaria de Estado das Cidades, que é quem vai sacramentar a negociação.





“A secretaria das Cidades já está com o dinheiro. Nós próximos dias vamos fazer o acordo legal com o proprietário para desapropriar e pode ter essa importante obra”, destacou o titular da pasta, Eduardo Pimentel, em entrevista à RICtv Record. O secretário esteve em Londrina nesta semana para uma assembleia sobre saneamento básico e esgotamento sanitário com prefeitos da região.

A área escolhida para receber a estrutura tem cerca de 12 mil metros quadrados, ocupando um quarteirão, que fica em frente ao Terminal Central. Atualmente, o lugar possui um barracão com sinais de abandono e várias árvores.





Em abril do ano passado, entidades do setor produtivo entregaram ao governo estadual, em forma de doação, o anteprojeto do terminal. No entanto, outros projetos terão que ser confeccionados antes para a posterior publicação do edital prevendo a construção.





“Temos um grupo de trabalho liderado pela AMEP (Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná) que está elaborando o termo de referência para licitar os projetos, visto que o terminal atenderá a demanda de passageiros e serviços”, explicou à FOLHA Sandra Moya, coordenadora do Núcleo Regional da Casa Civil em Londrina.





