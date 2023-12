Feirinha Gastronômica da Concha Acústica recebe Papai Noel nesta terça-feira

Em clima natalino, a última edição da Feira Gastronômica 2023 da Concha Acústica (área central de Londrina) desta terça (19) será especial.





Além dos food-trucks que atraem o público todas as terças, a presença do Papai Noel e a apresentação do Coral Voz Viva são parte da programação diferenciada.

Canções como Natal branco, A paz, Agnus dei, Jingle Bell Rock, Boas festas, Bell Karol, Natal todo dia estão no repertório do grupo musical.





Composto por pessoas da comunidade, o coro une o gosto de cantar e levar a alegria da música ao público londrinense. A regente é Rose Andréia Castanho e tem como realizador a Associação de Arte de Cultura de Londrina.

Fazer uso do espaço público com urbanidade e reunir as famílias vai ao encontro das atividades culturais que têm dado vida ao centro da cidade. Nesse sentido e em respeito às tradicionais culturais, as duas atrações da noite vão ao encontro dos eventos de Natal realizados na cidade nesse período.







Após o recesso, as atividades da feira retomam em janeiro de 2024, sendo que os eventos de sexta-feira terão atrações musicais graças ao o projeto Viva a Concha, aprovado pelo Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: