Feriado de Tiradentes deve elevar em 20% a movimentação na rodoviária de Londrina

O TRL (Terminal Rodoviário de Londrina), gerenciado pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), estima receber aproximadamente 32 mil passageiros entre quinta-feira (20) e a próxima segunda (24), período que compreende o feriado nacional de Tiradentes, comemorado na sexta-feira (21).

A expectativa de movimentação – que, para efeitos de cálculo, leva consideração a quantidade média diária de 5.344 viajantes observada entre janeiro e março - representa um aumento de 20% nas operações de embarque, desembarque, trânsito e turismo.





De acordo com as empresas de transporte que operam na rodoviária, cerca de 150 ônibus extras serão utilizados para suprir o aumento na demanda.

Ainda segundo as concessionárias, a maior parte dos coletivos sairá do município com destino à capital paulista, Curitiba, cidades do litoral catarinense e de Mato Grosso.