Festival leva música e palhaçada aos ônibus urbanos de Londrina

Os usuários do transporte coletivo de Londrina terão até sexta, dia 19 de julho, a companhia de dois palhaços nas linhas em diferentes regiões e bairros da cidade.





Ritalino e Zanzibão realizam o "Música (atrapalhada) sobre rodas" para os ônibus, e a ação faz parte da programação do 44° Festival Internacional de Música de Londrina.

Um repertório eclético, do brega ao universo caipira, além de músicas autorais estão na apresentação. "Essa ação já foi realizada em outras edições do festival e depois de um curto hiato devido à pandemia, retorna neste ano com força total", explica Tiago Marques, que dá vida ao palhaço Ritalino.





Acompanhado do palhaço Zanzibão (Tonho Costa), Ritalino é garantia de riso e alegria aos usuários do transporte coletivo que não tem habitualmente essa companhia "peculiar" enquanto se deslocam pela cidade. A "viagem" pelas linhas ocorre das 9h às 11h e das 14h30 às 16h.





