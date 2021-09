Fim de semana pode ter 34ºC em Londrina

O amanhecer nesta sexta-feira (24) registrou 12,6ºC em Londrina e as máximas devem chegar aos 30ºC. Há uma pequena chance de chover isoladamente no sábado (24), mas o volume hídrico não deve ser significativo, de acordo com a agrometeorologista Angela Costa.

O sol dá as caras entre nuvens nos próximos dias. Mas, a partir do domingo (24), retorna a brilhar protagonista e a estabilidade deve permanecer no transcorrer da próxima semana, analisa a pesquisadora.

Isso porque a frente fria se afasta para o oceano e seus efeitos só são melhores percebidos na metade sul do Paraná, onde a chuva é mais possível.





Volta do calor

Mínimas em torno de 15ºC e 16ºC são previstas pelo IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) para o sábado (25) e domingo (26).





As temperaturas, neste fim de semana, podem alcançar 34ºC.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato