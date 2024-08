Folha de Londrina lidera indicações ao 9º Prêmio Fiep de Jornalismo

A Folha de Londrina é o veículo de comunicação com o maior número de indicações ao 9º Prêmio Fiep de Jornalismo, com três finalistas concorrendo em duas categorias distintas.





Sergio Ranalli foi indicado na categoria Fotojornalismo com o material que ilustra a reportagem "Indústria do PR cresce 3,5% em agosto, acima da média nacional".

Já na categoria Impresso, o jornal conta com duas indicações: Celso Felizardo concorre com a reportagem "Indústria do Porco completa 100 anos no Paraná", e Jéssica Sabbadini é finalista com o trabalho "Madeira na construção é alternativa renovável e sustentável".





A participação expressiva da Folha de Londrina no 9º Prêmio Fiep de Jornalismo reflete o compromisso do veículo com a cobertura jornalística de temas relevantes para a sociedade e para o setor industrial.





Com três indicações, a FOLHA se posiciona como um dos principais jornais a promover discussões sobre o papel da indústria na economia paranaense, contribuindo para um debate qualificado sobre sustentabilidade, inovação e crescimento econômico.





