Grupo Folha lança portal voltado para o mercado imobiliário de Londrina

O Grupo Folha de Londrina está lançando um novo projeto voltado para o setor imobiliário de Londrina e região.





O Folha Imóveis by Imoblist é um portal destinado a compra e locação de imóveis, reunindo quase 50 imobiliárias e corretoras da cidade. Ao acessar o portal, o cliente vai poder buscar o imóvel que ele deseja de forma mais rápida e simples, já que vai ter acesso a um catálogo de casas, apartamentos ou terrenos que se encaixa no perfil que ele procura.

O Folha Imóveis já conta com mais de 20 mil imóveis cadastrados e, até o final do ano, o objetivo é ampliar para 35 mil imóveis disponíveis em mais de 200 empresas e profissionais que atuam no setor imobiliário.





Marcos Antônio Santos, gerente de Produtos Digitais da Folha de Londrina, explica que o jornal já teve um portal de imóveis e que existia uma grande demanda pela retomada desse projeto. Ele destaca que a principal dificuldade era a falta de um sistema que conseguisse integrar todos diferentes tipos de CRM (Customer Relationship Management) usados pelas imobiliárias, que é a tecnologia utilizada para divulgar os imóveis dentro de um site.

A partir disso, o gerente explica que uma parceria firmada com a Imoblist resolveu o problema e tornou o trabalho mais rápido e dinâmico, já que toda a parte de implementação e de integração das imobiliárias a esse portal de imóveis é desenvolvida pela startup maringaense.





Lançado oficialmente nesta quarta-feira (30), o portal Folha Imóveis já nasce com mais de 20 mil imóveis cadastrados de 47 imobiliárias de Londrina, tanto para venda quanto para locação. O portal pode ser acessado através do endereço imoveis.folhadelondrina.com.br.







Santos destaca que o Folha Imóveis já é o segundo portal em número de imóveis cadastrados de Londrina e até o final do ano a expectativa é de assumir a liderança na cidade, com ao menos 35 mil imóveis disponíveis para venda e locação.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: