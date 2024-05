Homem morre e outros três ficam feridos em queda de estrutura de barracão em Londrina

Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira (23) após uma estrutura pré-moldada desabar juntamente com os trabalhadores em obra de empresa privada, no pátio da antiga Spoller, na PR-445, zona sul de Londrina.







De acordo com informações da Central de Operações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender a ocorrência de desabamento por volta das 11h. Chegando no local, foi constatada a morte de um trabalhador. Outros três sofreram ferimentos - dois deles foram encaminhados ao Hospital Evangélico e um para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do jardim do Sol. Não foram divulgadas mais informações a respeito da situação.

Além da equipe do corpo de Bombeiros, o médico e a ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) compareceram ao atendimento da ocorrência.