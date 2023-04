Hospital Universitário de Londrina abre vagas para prestadores de serviço voluntário

Estão abertas as inscrições para prestadores de Serviço Voluntário no Hospital Universitário e Ambulatório de Especialidades do HU- UEL (Universidade Estadual de Londrina).





De acordo com o edital, serão ofertadas 50 vagas, as quais serão distribuídas dentre os projetos desenvolvidos pelos voluntários, como: cuidador solidário, humaniza, leitura no hospital, recreação hospitalar, bazar, artesanato e captação de recursos para a manutenção da Casa de Apoio Amigos do HU.



Publicidade





A seleção dos candidatos acontecerá após o curso de capacitação para os voluntários, que será oferecido pelo HU.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: