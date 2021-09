Imagem da padroeira do Paraná visita santuário de Londrina

A imagem de Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná, vem do Santuário Estadual do Rocio, em Paranaguá, e permanece no Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, na Vila Nova, em Londrina, entre esta quinta-feira (16) e domingo (19).

É a primeira vez que a santa sai em peregrinação rumo à terra roxa. A programação inclui diversas atividades no santuário, justo quando o local está prestes a completar 70 anos como paróquia (Jubileu de Platina) e 25 como santuário (Jubileu de Prata).

Após parar na Vila Nova, a imagem vai para a paróquia Sant'Ana, na zona sul da cidade. A programação é uma preparação para a festa estadual de Nossa Senhora do Rocio, comemorada do dia 1º ao dia 16 de novembro, em Paranaguá. O dia de devoção é todo dia 15 de novembro. "Nós decidimos fazer este ano uma experiência nova, que é levar a imagem para as dioceses do interior do Estado, uma vez que a santa é padroeira do Paraná", explica o reitor do Santuário Estadual do Rocio, padre Dirson Gonçalves.





“Para nós, é uma grande honra e alegria poder receber a imagem da padroeira do Paraná. Nós, que cultivamos a devoção à padroeira do Brasil, estamos de braços abertos para acolher a fé e as orações a Nossa Senhora, que, na realidade, é uma só: a mãe de Jesus Cristo, nosso Salvador”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do santuário em Londrina. A equipe de liturgia preparou missas, celebrações, orações do terço, entre outras atividades, para receber Nossa Senhora do Rocio.

Veja a programação completa:







Quinta-feira, 16/09:

12h10 – Chegada da imagem com bênção aos trabalhadores, carteiras de trabalho e desempregados.

19h – Terço luminoso presencial e transmitido pelas redes sociais.





Sexta-feira, 17/09:

6h20 – Terço dos homens.

7h – Missa em oração pelos enfermos.

19h – Missa com intenção especial pelo estado do Paraná





Sábado, 18/09:

7h – Missa devocional com a comunidade.

9h30 – Iniciação à vida cristã: consagração das crianças da catequese à Nossa Senhora do Rocio.

14h – Momento devocional com os coroinhas do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em oração pelas vocações.

18h – Terço com os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão (MESC), em oração pelos enfermos e acamados.

18h30 – Missa devocional à Nossa Senhora do Rocio, com transmissão pela Rádio Alvorada.





Domingo, 19/09:

7h – Missa devocional com a comunidade e envio da imagem à paróquia Sant’Ana.

9h – Chegada da imagem à paróquia Sant’Ana.

9h30 – Missa na paróquia Sant’Ana, presidida pelo padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida.