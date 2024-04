INSS promove mutirão em Londrina para reduzir fila de espera de perícias

Duas agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de Londrina amanheceram neste sábado (27) lotadas de pessoas aguardando por uma perícia médica.





O mutirão de atendimentos programado para este sábado e domingo (28), das 7h às 17h, vai atender pelo menos 1.500 pessoas que precisam de um auxílio temporário ou por deficiência.

Recebendo beneficiários de pelo menos 80 cidades, Londrina estava com uma fila de espera para perícia que chegou a quatro meses.





Alberto Alegre, superintendente regional sul do INSS, explica que a região de Londrina estava com um tempo médio de espera de quase 120 dias, o que ele ressalta que é muito tempo para que uma pessoa fique aguardando uma perícia médica para a análise de sua capacidade laborativa.

“Ela poderá estar incapaz [de trabalhar] temporariamente ou acabar definitivamente, o que gera uma aposentadoria por invalidez”, aponta.





Como o afastamento temporário pode ser por pouco tempo, ele reforça que a demora para passar pela perícia atrasa o retorno dele ao trabalho, por isso a importância da celeridade no processo.

Além disso, segundo ele, a demora também faz com que o cidadão não consiga receber o valor do benefício, afetando a dinâmica familiar.





Por conta disso, foi organizado o mutirão de perícias médicas em Londrina com a vinda de 17 profissionais de outras cidades do Paraná e de outros estados, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina para atender a demanda da região.

Pelo menos 80 municípios do entorno dependem das agências do INSS de Londrina, o que aumenta muito a demanda pelos atendimentos na cidade. O mutirão está sendo realizado neste sábado e domingo, das 7h às 17h, e a previsão é de realizar mais de 1.500 atendimentos.





No total, Londrina tem 20 peritos na ativa, que, em dias normais, realizam cerca de 130 atendimentos.

Alegre reforça que as perícias estão sendo para quem precisa do auxílio por incapacidade temporária, assim como para o benefício assistência à pessoa portadora de deficiência.





Após passar pela equipe médica, ele já é encaminhado para fazer a atualização cadastral, o que permite que o resultado da perícia seja disponibilizado já no dia seguinte.

“[Com o mutirão], nós estamos abaixando [o tempo de espera pela perícia] para 60 dias ou até menos”, aponta, complementando que a ação é uma resposta às demandas da sociedade.





Segundo Alegre, a expectativa é de realizar outro mutirão em 30 dias para tentar reduzir ainda mais a fila de espera para cerca de 15 dias. “Esse seria [o cenário] ideal”, afirma.





