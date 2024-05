Instituto de Londrina vai desenvolver jogos educativos para idosos que vivem com Alzheimer

O Projeto NeuroLúdico do INME (Instituto Não Me Esqueças), organização sem fins lucrativos de Londrina que apoia gratuitamente pessoas que vivem com demência e seus familiares, está em campanha para arrecadar recursos para desenvolver jogos focados na estimulação cognitiva de idosos.





Os jogos do projeto serão desenvolvidos em colaboração com pesquisadores, considerando experiências das oficinas de estimulação oferecidas pelo Instituto Não Me Esqueças.

“O NeuroLúdico é um programa inovador. Os jogos, terapêuticos e educativos, ajudam a manter a mente ativa e engajada, especialmente para pessoas que vivem com Alzheimer e outras formas de demência. É uma iniciativa cuidadosamente desenvolvida para evitar a infantilização dos idosos, proporcionando um recurso apropriado e respeitoso para estimulação cognitiva”, afirmou Elaine Mateus, cofundadora do Instituto e atual vice-presidente da instituição, além de presidente da FEBRAZ (Federação Brasileira das Associações de Alzheimer).





Segundo ela, os jogos e atividades lúdicas já são estratégias utilizadas pelo Instituto nos exercícios de estimulação a pessoas com Alzheimer, mas o projeto NeuroLúdico propõe algo novo, mais eficiente e abrangente.

“Os jogos que usamos geralmente são adaptações de jogos infantis. Queremos criar jogos específicos para o público com Alzheimer, considerando suas necessidades específicas, o grau de desenvolvimento da condição e levando em conta a maturidade deles. Assim, teremos materiais mais ricos e completos para atendê-los e aprimorar a qualidade do suporte”, explicou.





A ideia da instituição é desenvolver jogos de tabuleiro e de cartas, entre outros, a fim de trabalhar com o estímulo e resgate de memórias de experiências. A implementação incluirá a criação e produção de jogos interativos específicos para estimulação cognitiva, abrangendo áreas como memória, atenção e raciocínio.

“A implementação é um processo onde teremos os novos jogos que serão aplicados, testados e avaliados, podendo ser readequados a partir da experiência das pessoas que participam das atividades do Não me Esqueças. Depois de totalmente finalizados, os jogos poderão ser amplamente distribuídos em outros contextos e realidades”, contou Elaine Mateus.





O projeto, em sua concepção, contou com a consultoria de um grupo de pesquisadores da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) que possui expertise no campo de desenvolvimento de jogos para pessoas idosas.

“O INME é referência no atendimento das pessoas idosas com Alzheimer e outras formas de demência, e de seus familiares. Atualmente, são quase 100 famílias atendidas, um serviço inovador que consolida, cada vez mais, a necessidade de olharmos para o envelhecimento que pode vir acompanhado de diferentes demências. Com esse programa o Instituto leva até os seus e também para as Instituições de Longa Permanência, projeto que visa a estimulação cognitiva para manter a mente desses idosos cada mais ativa, pensando sempre na melhora da qualidade de vida dessas pessoas”, destacou a secretária municipal do Idoso, Andrea Danelon.