Lar São Vicente de Paulo incentiva doações do IR para fundos vinculados ao Estatuto do Idoso

Com o prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física em andamento (até 31/05), é importante lembrar que, ao realizar a declaração, o contribuinte que tem imposto a pagar pode colaborar com projetos sociais que atendem pessoas idosas.





A forma de fazer isso é destinando parte do imposto devido para fundos vinculados ao Estatuto do Idoso, escolhendo entre as esferas de atuação nacional, estadual ou municipal.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Lar São Vicente de Paulo, instituição de longa permanência que atende mais de 100 idosos em Londrina, é uma entidade que recebe recursos de subvenção que vêm de fundos vinculados ao Estatuto do Idoso.





“Apesar de não ser possível destinar a doação diretamente para o Lar São Vicente de Paulo na declaração do IR, consideramos importante que as pessoas saibam que podem doar para projetos sociais em prol dos idosos”, frisa Eder Kumacura, gestor do Lar.

Publicidade





Ele orienta que, ao optar pela doação para fundo do idoso, o contribuinte escolha a esfera municipal, o que aumenta a possibilidade de que os recursos cheguem até a entidade - que é uma das maiores mais tradicionais de Londrina, atuando com sua capacidade total de 105 vagas.





Segundo o contador do Lar São Vicente de Paulo, Valdir Marques da Silva, por meio da doação o contribuinte e pode abater até 6% do Imposto de Renda devido ou aumentar a restituição em até 6%, limitada a 3% para cada tipo de ação social.

No caso dos fundos para idosos, a doação pode ser feita diretamente na declaração, com o valor sendo pago na primeira cota ou cota única do imposto. É necessário escolher o modelo completo da declaração, conferir o valor do imposto devido e confirmar a opção “Doações Diretamente na Declaração”. O próprio programa gerador se encarregará de incluir automaticamente o valor das doações na lista de deduções do Imposto de Renda.