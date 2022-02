Leitor automatizado de placas auxilia polícia na fiscalização do trânsito em Londrina

Um novo equipamento tem auxiliado a PM (Polícia Militar) na fiscalização do trânsito em Londrina: o OCR (Leitor Óptico de Caracteres, em português). Em parceria com agentes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), a ferramenta já está sendo empregada por policiais militares em blitz, especialmente na zona norte da cidade.

A tecnologia OCR funciona como um scanner que identifica caracteres, como letras e números. Aplicada a uma espécie de radar móvel, que pode ser operado manualmente por um agente de fiscalização ou fixado em um tripé, o equipamento consegue ler a placa de um veículo e reunir informações junto ao sistema da polícia. Em um intervalo de um a três segundos, os dados são enviados para um notebook da PM, indicando se o veículo é roubado ou tem alguma pendência administrativa, por exemplo.

De acordo com a corporação, o uso do OCR tem como objetivo agilizar a identificação de veículos irregulares e facilitar a abordagem de motoristas suspeitos. Os policiais se posicionam alguns metros depois do aparelho e, caso o OCR indique alguma irregularidade, os agentes são sinalizados e podem abordar o veículo imediatamente.