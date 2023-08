Letramento Digital é disponibilizado para mais 612 alunos em Londrina

O projeto Letramento Digital vai ser disponibilizado para mais 612 alunos de 25 escolas da rede municipal de educação de Londrina.





Em uma cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira (21) na Escola Municipal Norman Prochet (zona sul de Londrina), professores, diretores, pais e alunos puderam entender como funciona o projeto e tirar dúvidas sobre os materiais didáticos que são fornecidos aos estudantes.

Londrina foi a primeira cidade do Brasil a receber o projeto, que é realizado com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação por meio da Facti.





Na primeira fase, 77 alunos dos 4° e 5° anos de quatro escolas municipais participaram do curso; agora, na segunda fase, são 612 alunos que vão receber a capacitação no turno ou contraturno escolar.



José Augusto de Lima Prestes, coordenador geral do projeto e gerente de governança e compliance da Facti, explica que os alunos vão aprender a usar a tecnologia como uma ferramenta para solucionar questões do dia a dia e, também, a criar projetos inovadores.





Segundo ele, as crianças aprendem sobre áreas como robótica e prototipagem por meio de uma placa Microbit, que é fornecida a todos os alunos participantes.





