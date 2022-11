Líder negra Yá Mukumby irá receber honraria máxima da UEL

O Conselho Universitário da UEL (Universidade Estadual de Londrina) entrega, no dia 18 de novembro, o título de Doutor Honoris Causa para a liderança negra de Londrina Vilma Santos de Oliveira, a Yá Mukumby, falecida em 2013.





A homenagem integra a programação do Mês da Consciência Negra, que reúne diversas atividades durante o mês de novembro. Dona Vilma, como também era conhecida, foi a primeira mulher negra a receber a honraria da UEL.



De acordo com a Resolução 087/2022, que oficializa a entrega do título, Dona Vilma foi uma personalidade de destaque para Londrina e para a UEL. Lutou para que a juventude negra tivesse acesso à universidade pública, gratuita e de qualidade e pelas políticas de ações afirmativas, dentre elas as cotas raciais, implantadas em 2005 na Universidade.





A atuação na sociedade se deu nos mais diversos espaços: acadêmico, cultural, religioso e de militância. Ela foi presidente do Conselho Municipal da Comunidade Negra, membra do Conselho Municipal para a Promoção da Igualdade Racial, vice-presidente do Movimento Negro de Londrina e membra da Comissão de Homologação de Cotas para Negros da UEL.





