Londrina: Conselho mira tecnologia para combater violência rural

Atuar no combate aos distintos casos de violência em meio ao vasto território rural de Londrina tem sido um desafio histórico para as forças de segurança pública. Questões como a distância de deslocamento da cidade até o campo, a condição de estradas rurais e até mesmo a dificuldade de comunicação de uma ocorrência criminosa por parte da vítima são alguns dos maiores desafios.





Unidos em torno de uma ideia rascunhada há mais de 15 anos, ainda em 2007, produtores rurais e outros moradores da região conseguiram com autoridades estaduais e municipais tirar um projeto do papel. A meta é dar mais dinamismo à resolução de questões de segurança pública nas áreas rurais de Londrina e do município vizinho de Tamarana.

A iniciativa em questão é a criação do Conselho de Segurança Rural Sul de Londrina. A entrega da carta constitutiva dos membros do Conseg ocorreu no último dia 7. Além de agricultores e empresários, a entidade tem como integrantes natos a GM (Guarda Municipal) de Londrina, a PC (Polícia Civil) e a PM (Polícia Militar).





“POSTE INTELIGENTE”

Uma das pretensões mais ambiciosas do novo conselho é conectar a zona rural por meio de uma ação batizada de “Olho Vivo”. O intuito é espalhar “postes inteligentes” que, alimentados por energia solar, teriam conexão direta com as forças de segurança, fariam o videomonitoramento das redondezas e colaborariam em dados como a coleta de condições meteorológicas.





“Levamos essa proposta para a Londrina Iluminação para verificar se isso é viável baseado na experiência que a gente tem hoje com os totens na área urbana. Em uma área rural, se isso for possível, você pode ter uma câmera que vai controlar a passagem de veículos por aquele local, identificar através de placas e a gente construir informações para a tomada de decisões”, detalhou o secretário de Defesa Social de Londrina, coronel Pedro Ramos.





