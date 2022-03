Londrina divulga programação para o Mês da Mulher

A Prefeitura de Londrina divulgou, na última quinta-feira (3), a programação das atividades que serão realizadas no Mês da Mulher, iniciativa organizada pela SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) com apoio do CMDM (Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres) e diversas entidades.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Durante o mês de março, diversos eventos como palestras, cursos, encontros, ações de sensibilização, lives

,debates em rádios serão realizados no município de Londrina.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O objetivo dos eventos é oportunizar espaços para a divulgação dos direitos da mulher, dos serviços ofertados e a rede de assistência e proteção às mulheres.





A programação do mês de março faz alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.





Outro destaque do Mês da Mulher refere-se às atividades a serem realizadas nos oito distritos de Londrina. Essa ação tem a intenção de levar informações sobre os serviços oferecidos pela rede municipal e reforçar a divulgação do programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica (Lei Municipal nº 13.279/2021). Através dessa ação, as vítimas de violência doméstica fazem um X vermelho na palma da mão e mostram aos profissionais de estabelecimentos públicos e privados. Assim, estes trabalhadores chamam ajuda para a mulher.

Continua depois da publicidade





O último encontro será realizado no dia 30 de março, das 9h às 11h, com os profissionais da imprensa de Londrina. Por meio da roda de conversa on-line, intitulada “O papel da mídia no enfrentamento à violência contra as mulheres”, o CMDM pretende orientar repórteres, pauteiros, produtores e demais profissionais dos meios de comunicação a divulgarem as notícias abordando a violência doméstica de forma a não vitimizar as mulheres envolvidas no casos, além de demonstrarem os dados e os serviços de ajuda que estão disponíveis para a população. O objetivo é ajudar a imprensa na divulgação de mensagens claras, objetivas e educativas, que atuem na conscientização do maior número de pessoas possível.





Até o final do mês de março serão realizadas diversas atividades. Confira o cronograma aqui.





As entidades, empresas e instituições que desejam ser parceiras nas ações em prol do Mês da Mulher, estão convidadas para participar. Basta entrar em contato com a pasta, pelo (43) 3378-0119 ou mandar uma mensagem para [email protected]. Também é possível agendar um horário para o atendimento presencial, das 12h às 18h, na sede da Secretaria, que fica na Rua Valparaíso, esquina com a Avenida Higienópolis.