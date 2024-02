Londrina e Instituto de Tecnologia firmam parceria para gestão da iluminação pública

A prefeitura de Londrina, por meio da Londrina Iluminação firmou parceria com o Lactec (Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento), de Curitiba, para implantar um sistema de “telegestão” para aprimorar o controle do parque de iluminação do município, que tem 65 mil pontos de luz, e oferecer condições para o embarque de equipamentos especiais com as novas tecnologias 5G nas luminárias dos postes.







O contrato entre a companhia pública municipal delegatária do serviço de iluminação pública de Londrina e a instituição paranaense especializada em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias foi assinado na tarde de sexta-feira (23) no gabinete do prefeito Marcelo Belinati.

Também participaram do ato o presidente da Londrina Iluminação, Claudio Tedeschi, e o presidente da Lactec, Luiz Fernando Vianna, além dos diretores e gerentes das duas empresas.





"Este projeto coloca Londrina num outro patamar em qualidade e prestação de serviços para a população", salientou o prefeito Marcelo Belinati.





"Através dos pontos de iluminação teremos vários postes com equipamentos que poderão oferecer vários serviços, além do controle da iluminação pública. Teremos câmeras de segurança, de monitoramento, Wi-Fi, dispositivos que permitem controle do fluxo de veículos e mais uma série de equipamentos que poderão ser embarcados no poste para melhorar a vida das pessoas".



Com o projeto de telegestão, por exemplo, será possível a Londrina Iluminação fazer o controle das luminárias de ruas, avenidas, praças e parques públicos “à distância”, de forma remota, diretamente através do Parque de Operações da companhia.





“Trata-se de uma solução tecnológica altamente desenvolvida que coloca Londrina, como Cidade Inteligente (smart-city), na vanguarda da melhor iluminação pública do país”, destacou Claudio Tedeschi.





