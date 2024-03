Londrina e região terão semana de altas temperaturas e falta de chuva

O calor que tem sido presença constante no dia a dia dos moradores da região Norte do Estado deverá ser ainda maior nesta semana, segundo o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná).





A previsão é de que a temperatura alcance os 35 graus. Londrina não terá nenhum dia com o termômetro abaixo dos 30 graus até o fim de semana. A mínima mais baixa está prevista para quarta-feira (13), com 18 graus.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Não está descartado que o clima quente chegue perto dos 40 graus nas regiões Norte, Oeste, Sudoeste e Noroeste do Paraná.





“Os valores podem ficar entre 38 e 39 graus. Essa massa de ar mais quente que proporciona as temperaturas mais altas também é mais seca, o que dificulta a formação de nuvens de chuva nas regiões paranaenses”, explicou Lizandro Jacóbsen, agrometeorologista do Simepar.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: