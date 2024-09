Londrina EC luta contra queda de rendimento e números para ainda sonhar

O Londrina desafia o seu próprio rendimento e também os números para continuar vivo na luta pelo acesso para a Série B. Depois de duas derrotas no início do quadrangular, o Tubarão precisa reagir na próxima rodada para ainda ter chances de subir.







Sem nenhum ponto na fase final da Série C, o Alviceleste tem que ganhar do Ypiranga, no sábado (14), às 16h30, no estádio do Café. Uma vitória fará com que o LEC ultrapasse o time gaúcho na classificação.

A equipe de Erechim tem dois empates no quadrangular. No outro jogo do grupo, Ferroviária e Athletic, que somam quatro pontos, se enfrentam na segunda-feira (16), em Araraquara, no fechamento do primeiro turno.







Entre as oito equipes que disputam os dois quadrangulares decisivos, o Londrina é o clube que tem a menor probabilidade de subir. Segundo o site Chance de Gol, o LEC tem apenas 12,2% de chance de ficar entre os dois primeiros colocados do grupo D.

De acordo ainda com o site, a Ferroviária tem um percentual de 83% para chegar a Série B, seguida do Athletic, com 82%, e Ypiranga, com 22%. Nos quatros jogos que faltam para fechar a fase final, o Londrina jogará com Ypiranga e Ferroviária, no Café e Ypiranga e Athletic, fora de casa.





Na outra chave, os números apontam Remo com 66% de chances de subir, Volta Redonda (63%), São Bernardo (36%) e Botafogo-PB (35%). O grupo C tem Volta Redonda e Remo, com quatro pontos, Botafogo e São Bernardo, com um. A terceira rodada terá São Bernardo e Botafogo, no sábado, e Remo e Volta Redonda, no domingo (15).





