Londrina EC mantém promoção de ingressos para largada do quadrangular da Série C

Se os horários e as datas definidas pela CBF para o quadrangular final da Série C não agradaram o torcedor do Londrina, a torcida alviceleste pelo menos tem algo a comemorar.





O LEC vai manter os ingressos com preços populares para a primeira partida do quadrangular final diante do Athletic (MG), na segunda-feira (2), às 20h, no estádio do Café.



Os cinco mil primeiros ingressos de arquibancada vão custar R$ 10, enquanto que os mil primeiros bilhetes de cadeiras vão sair por R$ 30. Os valores são os mesmos praticados no jogo contra o Náutico, quando o Tubarão venceu por 3 a 2 e carimbou a sua classificação para a segunda fase. Crianças até 12 anos não pagam.







Se a cota promocional se esgotar, os preços sobem para R$ 50 a arquibancada (R$ 25 o meio-ingresso) e R$ 80 a cadeira (R$ 40 o meio-ingresso). Os ingressos estão à venda no site e nas lojas Tubastore, Karilu Sports, Estação do Esporte e bilheterias do estádio do Café.





Os preços populares na última partida fizeram com o que o Alviceleste tivesse o seu maior público no Brasileiro. Diante dos pernambucanos foram 5.086 pagantes e um total de 5.849 torcedores.





