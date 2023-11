Londrina: empresa começa a instalar decoração de Natal no lago Igapó

A empresa contratada pela prefeitura – e que tem sede na cidade – para decorar o lago Igapó dois, na região sul de Londrina, começou nesta quarta-feira (8) a montagem da passarela que vai ficar sobre as águas, assim como foi no ano passado. Por conta do serviço, um guindaste está sendo utilizado e a rua Joaquim de Matos Barreto, no cruzamento com a avenida Higienópolis, está interditada para os veículos. O bloqueio vai se repetir nesta quinta (9).





A expectativa do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) é de que a decoração em toda a cidade seja inaugurada na última semana de novembro. “Houve um recurso (na licitação da decoração do lago), mas felizmente tivemos a empresa contratada. O ponto positivo é que ela já tem conhecimento e começou a trazer as balsas para Londrina”, destacou o presidente do instituto, Alex Canziani.

O contrato é de R$ 3,2 milhões, recurso público. A terceirizada ainda vai colocar outros atrativos no lago, como flores de lótus, um letreiro com o numeral 2023 e outro 2024, cometas de led com estrela, canhões de luz e refletores. Uma árvore de 27 metros de altura ficará sobre a passarela. “É uma árvore de led que poderá ser alterada o tempo todo, o que vai deixar mais bonita e atrativa”, comentou.





Uma reunião na tarde desta quarta-feira definiu que a Londrina Iluminação, que é uma empresa municipal, é quem vai fazer a decoração dos outros pontos da cidade, como centro, avenida Saul Elkind, rotatórias e prédios públicos. A montagem deve iniciar até semana que vem. “Vamos trabalhar baseados no recurso que conseguimos a na perspectiva de a prefeitura conseguir aportar mais algum valor”, explicou.