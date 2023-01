Londrina inaugura nova praça e ciclovia aos moradores da zona sul

A população de Londrina tem mais um local para descansar na beira do Lago Igapó II. Isso porque, no final de dezembro, a Prefeitura de Londrina finalizou a nova praça da zona sul, localizada na Rua José Giroldo, no Parque Guanabara.





Com cerca de 2 mil m², o espaço conta com bancos de concreto coloridos e de madeira, lixeiras, bebedouros, iluminação em LED e calçadas com piso tátil para pessoas com deficiência.

Na praça, a Prefeitura também fez o plantio de grama e de várias mudas de árvores, como de dracena-vermelha, lapanthus e ipê-rosa para garantir mais sombra e embelezar o local.





Segundo o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, a região da Gleba Palhano e do Parque Guanabara tem poucas praças e áreas de descanso para a população, por isso o investimento na localidade.

“Ali, era uma área que não tinha nenhuma utilidade e nós construímos não só uma linda praça, mas também uma ciclovia, que agora é bastante frequentada pelos moradores e por todos que frequentam o Lago Igapó II para a prática esportiva e para o lazer”, contou.





A ciclovia na Rua José Giroldo mede 2,8 metros de largura e tem cerca de 500 de extensão, ligando a Avenida Madre Leônia Milito à Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, que margeia o Lago Igapó II.

Ela foi criada como compensação pela retirada da antiga situada na Avenida Ayrton Senna, que tinha muita declividade e não oferecia as condições mais adequadas aos usuários.





Depois de estudos técnicos do Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina) e da SMOP (Secretaria de Obras e Pavimentação), a escolha pela construção da ciclovia na Rua José Giroldo foi a solução encontrada.

Ali, há menos inclinação do solo e menor fluxo de veículos, o que dá mais segurança para os ciclistas, motoristas e pedestres.





“A ciclovia da José Giroldo, nós fizemos para cobrir uma necessidade da Gleba Palhano e do Parque Guanabara de ter ciclovia. Desativamos a antiga, na Av. Ayrton Senna, em função dela ser pouquíssimo usada, por ser muito íngreme e só esportistas conseguiam utilizá-la, e essa lacuna foi coberta com a nova ciclovia. As ciclovias são uma tendência das grandes cidades, principalmente das grandes metrópoles”, afirmou Canhada.

Ao todo, foram investidos cerca de R$ 500 mil nessa nova praça e ciclovia. A empresa responsável pelos trabalhos foi a Iguaçu Construções e Comércio. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização fez a pintura dos mobiliários do local.





CICLOVIA

Além dessa ciclovia, a Prefeitura de Londrina tem investido na construção de diversas outras espalhadas pelo Município. A ideia é promover a mobilidade urbana sustentável e garantir aos cidadãos o direito de acessos aos espaços de maneira segura e eficiente.





Para isso, desde quando assumiu a atual administração, em 2017, até o momento, o prefeito Marcelo Belinati já construiu 22.356 metros de ciclovias. Destas, 2,5 km foram feitos já no primeiro ano de mandato.





Em 2018 foram executados mais 4,9 km; seguidos por 2,4 km em 2019; outros 2,8 km em 2020; quase 9 km em 2021 e 510 no ano passado.





Além dessas, outros 5.725 metros de ciclovias estão em execução, o que totalizará mais de 28 mil metros feitos pela atual gestão. São elas: as ciclovias da Avenida Rio Branco, da Avenida das Laranjeiras, do Vale do Rubi e da Avenida Harry Prochet.