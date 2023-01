Londrina inicia obras de construção da creche do Jardim Santo André

Na tarde desta terça-feira (10), os secretários municipais de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, e de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, inspecionaram as obras da creche do Jardim Santo André, na zona norte, que tiveram início hoje.





Conduzidos pela Tekenge Engenharia, os trabalhos têm prazo de conclusão de 12 meses e contam com um investimento de R$ 6.489.074,04.

Desse montante, R$ 3.299.965,14 provêm do governo federal, através do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), sendo que o repasse foi articulado pelo deputado federal Ricardo Barros. O restante do valor, que contabiliza R$ 3.189.108,90, é composto por recursos próprios do Município.





Localizada na Rua São Cristóvão, s/n, e contando com 1.510,23 m² de área construída, a creche do Jardim Santo André terá 10 salas de aula, berçário, banheiros, lactário, solário, área administrativa, espaço pedagógico, refeitório e cozinha, entre outras estruturas.

No total, a unidade atenderá cerca de 230 crianças com idade entre 0 e 5 anos.





A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, destacou a importância dessa iniciativa para a região, que ainda não possui nenhuma creche.





“É uma construção totalmente nova, que atenderá as crianças em período integral. A ideia é que em fevereiro de 2024 a unidade já esteja funcionando e contemplando os alunos da região”, disse Moraes.





Além da creche do Jardim Santo André, autoridades municipais coordenadas pelo secretário de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, também vistoriariam, hoje, oito outros locais onde estão sendo executadas obras municipais: Rua Acylino Augusto do Nascimento, Terminal Central, UBS Vila Fraternidade, Ginásio Moringão, a ciclovia da Avenida Guilherme de Almeida e as escolas municipais Vilma Rodrigues Romero, Carlos Kraemer e do Jardim San Izidro.