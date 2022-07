Londrina: Kombi pega fogo ao abastecer em posto de combustíveis

Uma Kombi pegou fogo perto das 14h desta segunda-feira (25) em um posto de combustíveis no cruzamento das avenidas JK e Rio Branco, na zona oeste de Londrina. Motoristas e comerciantes se assustaram com o tamanho das chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado a tempo. Um caminhão foi deslocado para o local. Ninguém se feriu. O incêndio foi filmado por pessoas que passavam pelo local. As imagens rapidamente se propagaram nas redes sociais.

Em nota, a assessoria de imprensa do posto informou que "o fogo começou quando um veículo foi abastecido e, no momento de dar a partida, se incendiou. O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente e o fogo foi controlado. A investigação continua para saber a origem exata do problema. De acordo com o órgão, todos os procedimentos de segurança foram seguidos e o posto está de acordo com todos os protocolos. Não houve vítimas, apenas danos materiais".